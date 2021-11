Der Stufenplan, mit dem auf Corona-Infektionen unter Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften reagiert wird, funktioniere gut, sagte die SPD-Politikerin am Montag. Aktuell sind neun Schulen in der Stadt laut Stufenplan im Wechselunterricht.

Die Kinder hätten durch die Pandemie genug mitgemacht, so Scheeres, viele von ihnen würden unter sozialen und psychischen Problemen durch die Pandemie leiden. Die Verantwortung für die Eindämmung der vierten Corona-Welle liege jetzt vielmehr bei den Erwachsenen. "Lasst euch impfen", forderte die Senatorin. "Es kann nicht sein, dass sich ein Teil der Erwachsenen weigert, sich zu impfen, und dass das auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen ausgetragen wird." Die Gesellschaft habe gegenüber den Kindern eine Verantwortung. "Und ich kann nicht verstehen, wie man so egoistisch sein kann."

An Berliner Schulen seien bislang über 32 Millionen Corona-Tests durchgeführt worden, so Scheeres. Zudem bestehe wieder eine Maskenpflicht.



Am Dienstag will der Senat über weitere Coronamaßnahmen diskutieren, darunter über die Einführung der 2G-plus-Regelung.