Nun würden die 68 Millionen Euro, zum Abbau der Lernrückstände, falsch eingesetzt. "Ein Großteil ihres so genannten Aufholprogramms verpulvert in der Hand von freien Trägern. Ferienprogramme, wie ein Graffiti-Kurs, hören sich nett an, aber wenn Lernrückstände abgebaut werden sollen, bringt es nichts, wenn ich mit einer Sprühdose in der Hand dastehe", sagte Hohloch.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende, Petra Budke, griff die AfD scharf an. Der Partei stehe es nicht zu, sich zum "vermeintlichen Fürsprecher" der Kinder und Jugendlichen zu machen. "Ausgerechnet die Fraktion, die hier im Landtag beharrlich alle Schutzmaßnahmen in Kitas und Schulen abgelehnt hat. Sie haben doch maßgeblich dazu beigetragen, eine Coronaleugner-Stimmung im ganzen Land zu erzeugen, so dass die Impfquote immer noch viel zu niedrig ist", sagte Budke. AfD-Fraktionschef Christoph Berndt wies das zurück, als "absurde Vorwürfe". Budke würde eine "Politik der Angstmache" verfolgen und "jeden kritischen Gedanken verteufeln", so Berndt.

Das Aufholprogramm der Landesregierung wurde auch von den Linken kritisiert, allerdings aus einer anderen Richtung. "Allein der Name des Programms ist demotivierend: Du musst aufholen. Was wir brauchen ist ein Rückenwind-Programm - Motivation", forderte die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Kathrin Dannenberg. Die Stimmung an den Schulen sei "nicht die beste". Dannenberg erwähnte die vielen Überlastungsanzeigen und den hohen Krankenstand bei den Lehrern und warf der Bildungsministerin vor, kein Konzept zu haben, sondern nur Geld zur Verfügung zu stellen und damit den Druck an die Schulen abzugeben.