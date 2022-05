Schülerinnen und Schüler in Berlin müssen sich weiterhin zweimal in der Woche auf eine Corona-Infektion testen. Das Verwaltungsgericht Berlin teilte am Freitag eine entsprechende Entscheidung mit.

Die Testpflicht, an der Berlin als einziges Bundesland festhält, ist demnach rechtmäßig. Das Gericht wies mehrere Eilanträge dagegen zurück.

Die Antragsteller hatten sich dagegen gewandt, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht in der Schule in Berlin nur gestattet ist, wenn sich Schüler zweimal pro Woche einem Corona-Test unterziehen und das Testergebnis negativ ausfällt.