Die politische Vereinigung BVB/Freie Wähler peilt den Wiedereinzug in den Brandenburger Landtag an. Drei Wochen vor der Wahl am 1. September bestätigten die Delegierten am Samstag ihren Landeschef Peter Vida im Amt. Dabei stimmten 98,2 Prozent der 120 stimmberechtigten Mitglieder für den Spitzenkandidaten. Dieser rechnet sich gute Chancen aus, im Wahlkreis 14 (Barnim II) das Direktmandat zu holen. Damit würden die Freien Wähler auch dann in den Landtag einziehen, wenn sie unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde blieben.