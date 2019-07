Elf Parteien stellen sich in Brandenburg zur Wahl für den neuen Landtag am 1. September. Insgesamt hatten 13 Parteien ihre Landeslisten eingereicht, wie der Landeswahlausschuss am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Die Listen der "Partei" und der "Łužyska Alianca - Lausitzer Allianz (ŁA)" hätten jedoch die Formalien nicht erfüllt, sagte eine Sprecherin des Landeswahlleiters rbb|24 am Donnerstag auf Nachfrage.