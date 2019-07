Wossi Brb. Samstag, 06.07.2019 | 14:53 Uhr

Es klingt verlogen, wenn die brandenburgischen Regierenden durch die arrogante unsoziale Verteilungspolitik für das Erstarken der radikalen Randgruppen sorgt und gleichzeitig EIN Brandenburg proklamiert. NEIN - Brandenburg will nicht mehr belächelter LETZTER sein, der "nichts auf die Reihe kriegt". Gut das das Kürzel SPD sehr klein gehalten gezeigt wird, das passt zu den Umfragewerten. Da wir den MP nicht direkt wählen können, das Plakat aber so tut als wenn, kann kontraproduktiv sein. Wer will einen MP Woidke, der fordert und erwartet was andere zu tun haben, aber selber keine Investoren anlocken kann. An den richtigen Stellen "Klinkenputzen" ist halt nicht jedermanns Sache, nur von alleine kommt keiner.