Holger Berlin Samstag, 26.11.2022 | 19:19 Uhr

Sind ja jetzt an der Macht Rot-Rot-Grün. Also können die schon mal einen Entwurf für eine Verwaltungsreform in Berlin vorlegen. Einen Leitsatz hätte ich schon: "Digital-schlank-effizient! So ist Berlin." Jetzt muss es nur noch in die Praxis umgesetzt werden.