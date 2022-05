Gruppensieger Schweiz spielt am Donnerstag im Viertelfinale in Helsinki gegen die USA. Deutschlands Gegner in der Runde der letzten Acht stand nach dem Spielende am Dienstagmittag noch nicht fest und wurde erst am Abend im direkten Duell zwischen Gastgeber Finnland und Tschechien ermittelt.

Eisbär Kai Wissmann (12. Minute), Stefan Loibl (16.) und Matthias Plachta (49./beide Adler Mannheim) schossen die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes. Im Penaltyschießen war kein deutscher Schütze erfolgreich, für die Eidgenossen trafen dagegen Nico Hischier und Damien Riat. In der regulären Spielzeit hatten Andres Ambühl (2.), Pius Suter (22.) und Denis Malgin (39.) für die Schweiz getroffen, die mit sieben Siegen aus sieben Spielen Gruppensieger wurde. Deutschland hätte für die Tabellenführung einen Sieg in der regulären Spielzeit benötigt.