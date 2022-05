Beim Pokal-Final Four in Duisburg

Gemischte Gefühle bei den Wasserballerinnen und Wasserballern von Spandau 04. Während sich die Frauenmannschaft beim Pokal-Final Four in Duisburg am Samstag den Pokalsieg sicherten, verloren die Männer ihr Finale deutlich.

Die Damen der Wasserfreunde sicherten sich ihren Pokalsieg dabei in einem dramatischen Endspiel gegen Gastgeber Bayer Uerdingen mit einem kappen 10:9-Erfolg. Den entscheidenden Treffer zum Titel erzielte die Spandauer-Kapitänin Belén Vosseberg nur 52 Sekunden vor dem Ende. So stand schlussendlich der dritte Pokaltriumph in Serie der Berlinerinnen.

Die Herren aus Spandau durften im Finale gegen Waspo Hannover hingegen nur kurz von ihrem 32. Triumph im Pokal träumen. So unterlagen die Berliner gegen ihre starken Kontrahenten aus Niedersachsen deutlich mit 9:17. Eingeleitet wurde die Niederlage der Wasserfreunde um deren Top-Scorer Dmitri Kholod durch einen 4:0-Lauf der Hannoveraner.