Die deutschen Hockey-Damen um die Berliner Spielerinnen Charlotte Stapenhorst, (Zehlendorfer Wespen), Linnea Weidemann und Benedetta Wenzel (beide Berliner HC) haben ihr erstes WM-Endspiel seit 1986 verpasst. Der EM-Zweite verlor am Samstagabend in Terrassa das Halbfinale mit 2:4 im Shootout gegen Argentinien. Die Entscheidung besorgte Rocio Sanchez als neunte Schützin.

Beim 2:2 (1:2) in der regulären Spielzeit hatte Hanna Granitzki die Auswahl von Bundestrainer Valentin Altenburg zwar nach 28 Sekunden per Strafecke in Führung gebracht, doch der Olympia-Zweite drehte die Partie durch Topscorerin Agustina Gorzelany (15.) ebenfalls per Strafecke sowie Agustina Albertarrio (28.), deren Schuss von Pia Maertens ins eigene Tor gelenkt wurde. Den 2:2-Ausgleich besorgte Charlotte Stapenhorst (45.).