Auslosung der Gruppenphase - Union Berlin trifft in der Europa League auf Braga, Malmö und Union Saint-Gilloise

Fr 26.08.22 | 13:37 Uhr

imago images/Jan Huebner Audio: Antenne Brandenburg | 26.08.2022 | Christian Riedel | Bild: imago images/Jan Huebner

Der 1. FC Union geht den ganz großen Namen in der Europa League zunächst aus dem Weg. Die Köpenicker bekommen es in Gruppe D mit Sporting Braga, Malmö FF und Royale Union Saint-Gilloise zu tun. Los geht es am 8. September - der Zeitplan ist eng.

Losglück für den 1. FC Union: Der Fußball-Bundesligist spielt in Gruppe D der Europa League gegen Sporting Braga, Malmö FF und den belgischen Vertreter Royale Union Saint-Gilloise. Das ergab die Auslosung am Freitag in Istanbul. Die Köpenicker hatten sich als Tabellenfünfter der Vorsaison für den europäischen Wettbewerb qualifiziert.

Die Termine 1. Spieltag: 8. September 2. Spieltag: 15. September 3. Spieltag: 6. Oktober 4. Spieltag: 13. Oktober 5. Spieltag: 27. Oktober 6. Spieltag: 3. November

Finale findet Ende Mai in Budapest statt

Die Gruppenphase mit insgesamt acht Vierer-Gruppen beginnt am 8. September und endet aufgrund der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar bereits am 3. November. Gespielt wird immer donnerstags um 18:45 beziehungsweise 21 Uhr. Für die acht Gruppenersten der Gruppenphase führt der Weg direkt ins Achtelfinale. Für die -zweiten geht es in einer Zwischenrunde gegen die -dritten aus der Champions League um den Einzug in die K.o.-Runde. Das Europa-League-Finale wird am 31. Mai 2023 in Budapest ausgetragen.

Heimspiele im Stadion an der Alten Försterei

Die Heimspiele des 1. FC Union werden im Stadion an der Alten Försterei stattfinden. Das entschied die Uefa bereits vor gut zwei Wochen. Möglich wird das, weil der Verband ein Pilotprojekt durchführt, das Stehplätze bei internationalen Spielen erlaubt. Damit werden im September erstmals "europäische Abende" an der Alten Försterei stattfinden. In der vergangenen Spielzeit musste Union in der Conference League noch in das Olympiastadion ausweichen.

Sendung: rbb24, 26.08.2022, 18 Uhr