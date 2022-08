Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin wird seine Heimspiele in der Europa League im Stadion An der Alten Försterei austragen. Nach der Entscheidung der UEFA, die Nutzung von Stehplätzen auch im Europapokal im Rahmen eines Pilotprojektes zu gestatten, erhielt Union nun die offizielle Bestätigung zur Austragung des europäischen Wettbewerbs in seinem Stadion in Berlin-Köpenick, wie der Verein auf seiner Homepage am Mittwoch mitteilte.

Erstmalig in der Vereinsgeschichte dürfen sich also die Eisernen damit auf Europapokal-Abende im eigenen Stadion freuen. Zuvor mussten sie ihre vergangenen Heimspiele der UEFA Conference League im Berliner Olympiastadion austragen. Zuletzt hatte der Verein bereits Baumaßnahmen in seinem Stadion vorgenommen, um an der Spielfeldseite Platz für geforderte Aufwärmzonen zu schaffen.