Die Frauen-Europameisterschaft war medial ein großer Erfolg. Nach der großen Party stellt sich nun aber die Frage, was getan werden muss, damit der kurzzeitige Hype auch langfristig im Amateurfußball ankommt - und was bereits getan wird. Von Simon Wenzel

Die Zahlen klingen beeindruckend. Zum Finale der Frauen-Europameisterschaft in England kamen so viele Menschen wie noch nie ins Stadion - fast 90.000 waren in der berühmten Wembley Arena dabei. Auch in den deutschen Wohnzimmern schalteten so viele wie lange nicht ein, rund 18 Millionen im Schnitt, in der Spitze sogar fast 22 Millionen, sahen die knappe 1:2-Niederlage Deutschlands gegen Gastgeber England in der ARD.

Das gab es seit Jahren nicht mehr bei einem großen Fußballturnier der Frauen. Vergleichbar sind diese Spitzenwerte eigentlich nur mit der Weltmeisterschaft in Deutschland 2011 - zumindest die TV-Quoten. Damals gab es nach dem Turnier große Hoffnungen auf einen Boom - und ziemlich schnell große Ernüchterung. Die Mitgliederzahlen in den Vereinen wuchsen zwar leicht, aber längst nicht so rasant wie erhofft.