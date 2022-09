Obwohl Hertha BSC weiter auf den ersten Heimsieg in der Bundesliga wartet, ist die Stimmung bei den Berlinern so gut wie lange nicht. Am Tag nach dem Remis gegen Bayer Leverkusen zeigte sich Trainer Schwarz ebenfalls zufrieden mit seinem Team.

Spielerisch waren schon sehr viele Sequenzen dabei, die wir so haben wollen. Ich fand zum Beispiel das erste Tor herausragend. Wir bleiben aber natürlich auch kritisch und wollen uns gerade in der Ordnung und in der Umschaltbewegung weiter verbessern.

… das strittige Handspiel und den ausgebliebenen Elfmeterpfiff in der 82. Minute gegen Leverkusen.

Ich habe das am Samstag schon gesagt und sehe es auch nach einer Nacht Schlaf noch so: Es ist sehr frustrierend und fühlt sich ungerecht an. Ich kann auch die rhetorische Herangehensweise und die Erklärungen nach dem Spiel nicht nachvollziehen. Wenn man sich die Faktenlage anschaut und die Situation mit anderen Szenen – zum Beispiel dem Handspiel von Filip Uremovic und dem damals gepfiffenen Elfmeter in Gladbach – vergleicht, stellt man sich schon die Frage, was das am Samstag gegen Leverkusen war. Es fühlt sich einfach schlecht an, wenn es jede Woche unterschiedliche Interpretationen gibt. Wenn man eine klare Linie hätte, wäre es kein Problem.