Hertha BSC will in der Fußball-Bundesliga endlich den ersten Heimsieg der Saison einfahren und nach einem zuletzt überzeugenden 2:0-Auswärtssieg in Augsburg den nächsten Dreier nachlegen. Gegner Leverkusen spielt in dieser Saison bislang weit unter seinen Möglichkeiten. In fünf Saisonspielen setzte es bereits vier Niederlagen für den Champions-League-Teilnehmer - zuletzt gar eine 2:3-Heimpleite gegen den SC Freiburg. Bayer-Coach Gerardo Seoane steht bereits früh in dieser Saison unter enormem Druck.