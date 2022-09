Seine Kampagne schlägt jedoch fehl. Letztendlich besuchen nur 40.600 Fans die altehrwürdige Betonschüssel. Bernstein bleibt natürlich dennoch auf seinem Platz - und sieht eine hervorragende Vorstellung seiner Mannschaft. Hertha bringt Leverkusen an den Rand einer Niederlage, die Begegnung geht 2:2 aus. Nach dem Sieg in Augsburg gelingt es der "alten Dame" einmal mehr nicht, eine starke Leistung mit drei Punkten zu belohnen. So hätte die Stimmung nach dem Abpfiff auch von Enttäuschung geprägt sein können. Im Vordergrund steht jedoch, dass Hertha das erste Mal seit Jahren wieder Hoffnung und - ja, so platt lässt es sich festhalten - Spaß macht.

Und jetzt? In den Tagen vor dem Leverkusen-Spiel ist bei den Blau-Weißen das heißeste Thema, dass Präsident Bernstein einen Apfelbaum vor der Geschäftsstelle pflanzt. Es soll ein Symbol für die neu aufkeimende Hoffnung bei Hertha sein. Etwas pathetisch, mag manch einer finden, doch die aufkommende Zuversicht ist nicht zu leugnen. Grund dafür ist der eindeutig zu erkennende Umbruch auf und neben dem Feld - in beiden Fällen strahlt der vorher so zerrissene Hauptstadtklub eine neue Einigkeit aus und zeigt einen klaren Plan. Ein verstaubter Traditionsverein häutet sich.

Dass bei Hertha BSC ein neuer Wind weht, lässt sich bereits vor den jeweils letzten Spielen erkennen. Früher sorgen allein die Schlagzeilen unter der Woche für so viel Zündstoff, dass zwischendurch schon fast untergeht, dass in wenigen Tagen ja auch noch Fußball gespielt wird. In den letzten Jahren stört ein ständiges, unüberhörbares Grundrauschen an Chaos, Problemen und Verzweiflung alles und jeden bei Hertha.

Diese neue Verlässlichkeit zeigt sich auch auf dem Feld. So langsam weiß der gemeine Zuschauer, was er bei Hertha-Spielen unter Trainer Sandro Schwarz bekommt. Bereits in der Aufstellung zeigt sich eine Beständigkeit. Schwarz ist sichtlich bemüht, eine Achse zu etablieren - und so werden Spieler trotz kleinerer Wackler nicht sofort aus der Startelf genommen. Suat Serdar, Filip Uremovic oder auch Ivan Sunjic wurden für ihre letzten Auftritte - durchaus zu Recht - kritisiert, doch Schwarz glaubt an seine Idee und die dafür gedachten Akteure. Die jüngsten, so positiven Auftritte zeigen, dass es sich hierbei nicht um Starsinnigkeit, sondern Überzeugung handelt.

Gegen Leverkusen startet Hertha im gewohnten 4-3-3 mit dem gewohnten Personal. Die Kontinuität in den Abläufen tut den Berlinern sichtlich gut, denn gegen die "Werkself" präsentieren sie sich beinahe schon routiniert. Von Beginn an setzt Hertha seine Spielidee um und Leverkusen damit permanent unter Druck. Bereits in der 4. Minute verzeichnet Blau-Weiß nach Flanke Marvin Plattenhardts und Kopfball Dodi Lukebakios die erste gute Offensivszene.

Im Anschluss ist zu erkennen, wie die von Trainer Schwarz geforderte Haltung immer weiter in die Mannschaft einsickert. Durch mutiges, körperlich betontes und direktes Spiel hat Hertha die Begegnung gut im Griff. Die Berliner haben sich auf die Stärken Leverkusens sehr gut eingestellt. Durch eine diszipliniert verschiebende Defensivlinie kommen Bayers Tempospieler wie Moussa Diaby, Callum Hudson-Odoi oder Jeremie Frimpong nicht in ihre geliebten Sprints - die Räume dafür fehlen schlichtweg. So nimmt Hertha seinem Gegner die Möglichkeit des Vertikalspiels.