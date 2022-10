2:1 dank Tousart und Kanga - Hertha BSC gelingt erster Heimsieg gegen Schalke

So 23.10.22 | 19:44 Uhr

Hertha BSC hat gegen den FC Schalke 04 mit 2:1 gewonnen und damit den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Die Berliner Treffer erzielten Lukas Tousart und Wilfried Kanga.



Hertha BSC hat am 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga sein Heimspiel vor 60.165 Zuschauern im Berliner Olympiastadion mit 2:1(0:0) gegen den FC Schalke 04 gewonnen. Die Tore erzielten Lukas Tousart in der 49. Spielminute und Wilfried Kanga(88.). Für die Schalker traf Florent Mollet(85.). Mit dem ersten Heimsieg verschafften sich die Herthaner etwas Luft im unteren Tabellendritten und haben dadurch drei Punkte Abstand auf den Relegationsplatz 16.



Die 1. Halbzeit

Herthas Cheftrainer Sandro Schwarz änderte seine Startaufstellung gegen die Gäste aus Gelsenkirchen auf zwei Positionen: Liefen bei der Auswärtsniederlage in Leipzig(2:3) noch Marco Richter und Ivan Sunjic von Anfang an auf, so schickte Schwarz gegen den Aufsteiger Chidera Ejuke und Wilfried Kanga aufs Spielfeld. Hertha-Stürmer Kanga hatte auch gleich die erste Chance des Spiels (3. Spielminute). Doch sein Flachschuss in die linke Ecke kann Ex-Hertha-Keeper Alexander Schwolow abwehren. Nur 120 Sekunden später erarbeitete sich Hertha BSC die nächste Torchance. Dodi Lukebakio bediente Kanga, der sofort abzog, doch Schwolow konnte erneut parieren. Die Änderungen von Hertha-Trainer Schwarz wirkten. Doch die Gäste aus Gelsenkirchen zeigten sich unbeeindruckt von den Aktionen der Hausherren und spielten ebenfalls mutig nach vorn. Mehmet Aydin brachte eine Flanke von rechts hoch durch den Hertha-Strafraum direkt auf den Ex-Unioner Marius Bülter. Der zögerte nicht lange und schoss den Ball in die lange Ecke von Herthas Schlussmann Oliver Christensen (15.). Die Schalker Führung nahm Schiedsrichter Martin Petersen aber nach Videobeweis zurück, da Bülter im Abseits stand. Schalkes Linksaußen traf darauf erneut ins Berliner Tor, doch der Treffer zählte wieder nicht, da Gäste-Stürmer Simon Terodde klar im Abseits stand (21.). Der Hauptstadtklub versäumte es, die Gelsenkirchener früh anzulaufen und so die Pässe zu unterbinden. Außerdem verebbte Herthas Angriffsspiel zunehmend, bis sich Lukebakio ein Herz fasste(26.) . Erst schüttelte der Berliner Publikumsliebling auf der rechten Angriffsseite seinen Gegenspieler ab und bediente dann mustergültig seinen Stürmer Stevan Jovetic mit einem Pass in den Rückraum. Doch Herthas Nummer 19 verstolperte den Ball und vergab damit diese sehr gute Torchance. Zum Ende des ersten Durchgangs lauerten die Gäste aus dem Tabellenkeller nur noch auf Konter, während Hertha BSC versuchte, aus dem vielen Ballbesitz Torchancen zu kreieren. Die Aufregung der ersten 20 Minuten waren da längst verflogen.

Die 2. Halbzeit

Hertha-Trainer Schwarz brachte in der zweiten Halbzeit Marco Richter für Ejuke und musste mit ansehen, wie Schalke gleich zwei Ecken hintereinander nicht nutzen konnte (47.). Einen schnellen Konter konnte dann Lukebakio nicht für eine Torchance nutzen (48.), doch die Gastgeber blieben hellwach. Lukas Tousart fing einen missglückten Befreiungsschlag der Schalker Abwehr mit der Brust ab und zog sofort aus der Distanz ab (49.). Sein fulminanter Schuss kam zwar zentral auf Gästekeeper Schwolow, der aber den Einschlag nicht verhindern konnte. Der Schalker Torhüter ermöglichte dadurch die Herthaner Führung. Nach der Führung schafften es beide Teams nicht, ihr Offensivspiel bis zum Ende auszuspielen und so blieben Torchancen oder Schüsse Mangelware. Hertha hielt den Gegner clever vom eigenen Strafraum fern, manchmal sogar mit einer einfach gestellten Abseitsfalle. Der Mannschaft von Sandro Schwarz war anzusehen, dass ihr ein Tor nicht reichen würde und so fand Dodi Lukebakio mit einer präzisen flanke Marco Richter am zweiten Pfosten. Doch anstatt auf den freistehenden Jovetic quer zu legen, schoss Richter den Ball aus spitzem Winkel über Schwolow und das Torgestänge in den Berliner Nachthimmel (70.). Vergebene Chancen rächen sich oft, doch der eingewechselte Ex-Unioner Sebastian Polter setzte seinen Kopfball knapp ans Außennetz des Hertha-Tores (83.). Schalke gab sich nicht auf, da Hertha nicht den zweiten Treffer nachlegte. Dafür leitete Polter einen langen Einwurf mit dem Kopf weiter auf Florent Mollet, der aus 16 Metern den Ausgleich erzielte (85.). Keine Abwehrchance für Christensen. Und dann doch die Erlösung: Wilfried Kanga zahlte sein in ihn gesetztes Vertrauen mit seinem ersten Saisontor für die Hertha zurück (88.). Herthas Jonjoe Kenny leitete einen Konter mit einem Befreiungsschlag ein, den Lukebakio auf Jovetic spielte, der dann auf Kanga durchsteckte. Aus vollem Lauf traf der Franzose dann zur erneuten Führung. Der erste Heimsieg der Saison war perfekt.

