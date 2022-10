Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals den VfL Wolfsburg. Das ergab die Pokal-Auslosung in der ARD-Sportschau am Sonntag. Die Berliner haben Heimrecht und spielen im Stadion An der Alten Försterei.

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert freute sich über das Heimspiel: "Spiele unter Flutlicht im Stadion An der Alten Försterei sind immer etwas ganz Besonderes", sagte er. Man wolle "auch diese Hürde in einem 50:50-Spiel" überwinden und in die nächste Runde einziehen.



Die Köpenicker bezwangen am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten Heidenheim mit 2:0 im Stadion An der Alten Försterei. In der letzten Saison schied Union Berlin im Halbfinale gegen RB Leipzig aus.