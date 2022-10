Die VSG Altglienicke hat den Sprung auf den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga verpasst. Die Berliner verspielten eine 1:0-Führung und unterlagen zu Hause gegen Lok Leipzig mit 1:2. Die Hausherren haben derzeit ziemlich mit der Form zu kämpfen. Der letzte Sieg stammt vom 6. Spieltag, dort gewannen sie mit 5:2 gegen Meuselwitz.

Dabei begann das Spiel recht aussichtsreich, denn die ersten 45 Minuten spielten fast nur die Gastgeber. Die Partie schien in klarer Hand zu liegen. Im Stadion auf dem Wurfplatz in Charlottenburg musste Patrick Breitkreuz in der 40. Minute, nach schnellem Steilpass von Shean Mensah in den Leipziger Strafraum, aus einem Meter Entfernung nur noch den Fuß hinhalten. Es war die verdiente Führung für die Berliner unter zufriedenem Blick von Co-Trainer Torsten Mattuschka.