Der Berliner Radprofi Roger Kluge und das belgische Profiteam Lotto-Soudal gehen nach vier Jahren getrennte Wege. Der 36-jährige Kluge, der als Anfahrer des australischen Sprinters Caleb Ewan wichtige Helferdienste leistete, schließt sich in den kommenden beiden Jahren dem deutschen Team Rad-Net Oßwald an. Das gab das Team am Mittwoch auf seiner Internetseite bekannt.

Dort trifft Kluge unter anderem auf den Berliner Theo Reinhardt, mit dem er auf der Bahn große Erfolge feierte und unter anderem zwei Mal Weltmeister im Madison wurde.