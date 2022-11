Das ISTAF und der Marathon sind nach ihrer Corona-Zwangspause längst zurück im Berliner Sportkalender, im Januar 2023 will mit dem Berliner Sechstagerennen auch die dritte große Traditions-Sportveranstaltung der Stadt wieder Fahrt aufnehmen. Nachdem zuletzt im Januar 2020 über 50.000 Zuschauer auf die Kultpiste an der Landsberger Allee strömten, sollen sich nach fast drei Jahren Schließung vom 27. bis 29. Januar wieder die Türen für Zuschauer:innen öffnen. "Wir arbeiten mit allen Partnern daran, dass das Sechstagerennen im Januar stattfinden kann. Derzeit sieht es sehr gut aus", sagte Valts Miltovics, Chef der Berliner Sixdays, am Rande der neuen UCI Track Champions League im Velodrom.

Während bei den letzten Austragungen der Sixdays das Budget zwischen 1,4 und 1,6 Millionen Euro lag, muss für die 110. Auflage im Januar mit einem kleineren Etat geplant werden. Allerdings halbieren sich die Kosten im Verhältnis zur Veranstaltungsdauer nicht proportional. "Wir gehen von etwa 65 bis 70 Prozent aus, deshalb müssen wir sehr aufmerksam mit den Kosten umgehen", sagte Miltovics. Insgesamt sei die Berliner 6-Tage-Rennen GmbH aber wirtschaftlich gut durch die Zwangspause gekommen, da fixe Kosten weitgehend zurückgefahren und reduziert werden konnten. Wie in der Vergangenheit wird sich der Etat in etwa zu einem Drittel aus Sponsorengeldern, Ticketing und Hospitality-Einnahmen zusammensetzen. Über notwendige Zuwendungen des Berliner Senats wird ebenfalls noch verhandelt. "Der Großteil unserer Partner und Sponsoren setzt die Zusammenarbeit mit uns fort und freut sich, dass es wieder losgeht", so Valts Miltovics.

Verabschieden musste sich die Berliner 6-Tage-Rennen GmbH aber von ihrem Mutterhaus, der in London beheimateten Madison Sports Group. Im Herbst 2015 kaufte das britische Unternehmen das Berliner Traditionsrennen. Dort wurden das Sechstagerennen Teil der neuen und ambitionierten "Six Day Series", unter anderem mit weiteren Veranstaltungen in London oder Hongkong. Auch diese Rennen mussten während Corona ausfallen. Ein kompletter Verkauf der Madison Sports Group scheiterte, im Sommer 2021 wurde die Firma liquidiert. Derzeit laufen in Deutschland gesellschaftsrechtliche Verfahren für eine Rückabwicklung. "Unter dem Strich steht: Das Sechstagerennen kehrt auch an diesem Punkt zurück nach Berlin", so Miltovics.

Die Zeit der Zusammenarbeit mit den Briten möchte der ehemalige Basketball-Manager nicht missen. Nach wirtschaftlich schweren Jahren haben die Madison Sports Group 2015/16 das Berliner Sechstagerennen mit seinem Konzept und Geld am Leben gehalten. "Es sind definitiv keine verlorenen Jahre. Wir haben in der Zeit viel dazugelernt, zum Beispiel zur Bedeutung von Social Media", so Miltovics, dessen Berliner Kernteam um den Sportlichen Leiter Dieter Stein weiter zur Verfügung steht. Markanteste Änderung: Aufgrund der hohen Kosten wird es keine TV-Produktion geben, stattdessen wird an einem Livestream-Angebot Sixday TV gearbeitet.