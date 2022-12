Vladimir Darida verlässt Hertha BSC in Richtung Griechenland und unterschreibt bei Aris Thessaloniki. Das gab die Hertha am Mittwochnachmittag auf der Vereinswebseite bekannt. Der Mittelfeldspieler und ehemalige Kapitän der Blau-Weißen verlässt den Klub damit nach mehr als sieben Jahren und kurz vor dem Ende seines im Sommer endenden Vertrags. Beim griechischen Erstligisten erhält der 32-Jährige einen Vertrag bis 2025.

Als letzter Bundesliga-Klub hat Hertha BSC die Gründung einer Frauenfußball-Abteilung beschlossen. Schon in der nächsten Saison könnte sie in der Regionalliga antreten - dank einer Teil-Übernahme von Hertha 03 Zehlendorf. Von Lars Becker

2015 kam der tschechische Ex-Nationalspieler für 3,8 Millionen Euro aus Freiburg nach Berlin. In den siebeneinhalb Jahren für die Alte Dame kam er in 190 Pflichtspielen auf 16 Treffer. "Vladi ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, mit einem Wechsel ins Ausland nochmal eine neue Herausforderung eingehen zu können. Er hat über sieben Jahre lang bei uns gezeigt, dass er ein Vollblut-Herthaner ist, und er hat es verdient, dass wir seinem Wunsch nachkommen," sagt Geschäftsführer Fredi Bobic.

Darida war nach Marvin Plattenhardt und Peter Pekarik der dienstälteste Spieler in den Reihen der Herthaner und hält bis heute mit 14,65 Kilometern den Bundesligarekord für die höchste Laufleistung in einem Spiel. In der jüngeren Vergangenheit spielte er unter dem neuen Coach Sandro Schwarz jedoch kaum noch eine Rolle und fand sich oft auf der Bank wieder. In der aktuellen Spielzeit kam der Tscheche lediglich auf 50 Minuten in vier Kurzeinsätzen.