Fußball-Regionalligist SV Babelsberg hat auch das vierte Pflichtspiel in Folge verloren. Gegen Jena unterlagen die Potsdamer mit 0:1. Bei eisigen Temperaturen fanden die Gastgeber nicht in die Partie und wurden kurz vor Ende bestraft. Von Eddie Neupert

Die Negativserie des SV Babelsberg 03 reißt nicht ab. Im Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena kassierten die Filmstädter eine unnötige 0:1-Heimniederlage, gleichbedeutend mit der vierten Pflichtspielpleite in Folge. Torschütze des Tages vor 2.589 Zuschauern war Jenas Offensivspieler Maximilian Krauß in der 87. Minute. Die Babelsberger verharren durch die Niederlage auf dem 7. Tabellenplatz.

Die Hausherren hatten den Gästen in der Anfangsphase wenig entgegenzusetzen und kamen nicht aus der eigenen Hälfte heraus. Das erste Lebenszeichen gab es nach zehn Minuten als Kapitän David Danko Gegenspieler Maximilian Krauß mit einem Foulspiel stoppte und dafür die Gelbe Karte sah. Doch auch danach bekam der Tabellenfünfte keinen Zugriff aufs Spiel. Jena kreierte weitere Chancen und kam beinahe zur Führung. Einen Seitenwechsel auf die linke Seite ließen alle Abwehrspieler Babelsbergs passieren, sodass der Ball über Maximilian Krauß und Verkamp letztlich bei Vasileios Dedidis landete. Aus fünf Metern schoss er den Ball aber in Rücklage über das Tor (15.).

Die erste gute Nachricht für die Teams gab es bereits vor dem Anpfiff: Die Partie konnte trotz der widrigen Witterungsbedingungen stattfinden. Somit ging es auf grünem Rasen im Karl-Liebknecht-Stadion rein ins Verfolgerduell. Bei eisigen Temperaturen war den Gästen nicht nach Abwarten zumute und so hatte Jena bereits in der 3. Minute die erste Chance: Pasqual Verkamp tauchte nach schöner Kombination links vor dem Babelsberger Tor auf, Torwart Luis Klatte machte sich jedoch lang und konnte den Ball aus spitzem Winkel halten.

Trotzdem war Babelsberg jetzt in der Begegnung. Mit langen Bällen und frühem Pressing versuchten die Potsdamer offensiv Akzente zu setzen, mehr als harmlose Fernschüsse waren aber nicht drin. In der 37. Minute wurde es wieder gefährlich, als Babelsbergs Janne Sietan eine flache Hereingabe vor dem einschussbereiten Vasileios Dedidis zum Eckball klären konnte. Doch auch die Thüringer kamen kurz vor der Pause nochmal in Bedrängnis. Ken Gipson verschätzte sich bei einem hohen Ball und Torhüter Dedidis konnte nicht weit genug klären. Glück für Jena, dass Tino Schmidt verzog und über das Tor schoss. Somit ging es in einer bis dahin durchaus unterhaltsamen Partie mit 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Begegnung allerdings. Die Zuschauer sahen zwar eine verbesserte Babelsberger Mannschaft, die aber ohne zwingende Aktionen blieb. Beide Teams bemühten sich Chancen herauszuspielen, scheiterten jedoch wiederholt an den Abwehrreihen und Platzbedingungen. Auch die Wechsel auf beiden Seiten zeigten keine Wirkung.

Erst in der Schlussviertelstunde gab es wieder Gelegenheiten. Jenas Maximilian Krauß dribbelte auf links am inzwischen ebenfalls gelbverwarnten Jake Wilton vorbei. Sein Querpass ging allerdings an allen Akteuren vorbei (74.). Vier Minuten später gab es dann den ersten richtigen Torschuss des zweiten Durchgangs, wieder durch Krauß. Und am Ende war es auch Jenas Offensivspieler, dem der goldene Treffer des Tages gelang. Nach Vorlage von Pasqual Verkamp ging er wieder auf der linken Seite ins Dribbling und schoss den Ball aus spitzem Winkel in die lange Ecke zum 1:0 (87.).

Die Freude über den Sieg in beinahe letzter Minute war entsprechend groß bei den Jenaern, die sich mit dem Sieg auf Tabellenplatz acht verbessern und nur noch einen Punkt hinter Babelsberg stehen. Diese haben nach der vierten Pflichtspielniederlage in Folge den Anschluss an die oberen Ränge vorerst verpasst und müssen nun auf Niederlagen der Konkurrenz hoffen. In der kommenden Woche geht es für "Nulldrei" dann am Samstag, 13 Uhr zu Hause im Derby gegen Energie Cottbus, wo der nächste Versuch "Wiedergutmachung" gestartet wird.