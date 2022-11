2:6 im Spitzenspiel der Regionalliga Nordost - Babelsberg fällt in Erfurt auseinander

Sa 26.11.22 | 16:37 Uhr | Von Flynn Jacobs

Bild: MDR

Der SV Babelsberg 03 hat im Spitzenspiel der Regionalliga Nordost beim FC Rot-Weiß Erfurt eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. In der zweiten Hälfte gingen die Potsdamer am Ende mit sechs Gegentoren unter. Von Flynn Jacobs

Der SV Babelsberg ist am 14. Spieltag der Regionalliga Nordost beim Auswärtsspiel in Erfurt gehörig unter die Räder gekommen. Am Ende setzte es für die Potsdamer am Samstag eine deutliche 2:6-Niederlage. Für die Gastgeber aus Thüringen trafen Anton Mergel (51., 62. und 84.), Kay Seidemann (35. und 44.) und Robbie Felsberg (76.). Die Babelsberger Tore erzielten Matthias Steinborn (58.) und Janne Sietan (69.).

Erfurter Überlegenheit zahlt sich aus

Kurz nach Anpfiff setzte der FC Rot-Weiß Erfurt direkt das erste Ausrufezeichen. Aaron Manu köpfte den Ball vom rechten Eck des Fünfmeterraums allerdings nur an den Pfosten (5.). Danach tasteten sich beide Teams in der ersten Viertelstunde des Spiels erst einmal ein wenig ab. Der SV Babelsberg 03 setzte seinen Fokus auch aufgrund des Ausfalls von Torjäger Daniel Frahn zunächst auf eine stabile Defensive. Das Spielgeschehen konzentrierte sich hauptsächlich auf das Mittelfeld. Bei perfektem Fußballwetter im Steigerwaldstadion konnten die Gastgeber aus Thüringen offensiv etwas mehr Akzente setzen. Anton Mergels Schuss aus 25 Metern landete nur knapp über dem Kasten der Babelsberger (15.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde sollte sich die Überlegenheit der Erfurter schließlich auch auf der Anzeigetafel abbilden. Kay Seidemann, mit sechs Toren Toptorjäger des FC, musste eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite durch Ben-Luca Moritz nur noch einschieben und traf so zum verdienten 1:0 für die Hausherren (35.). Das Tor brachte deutlich mehr Schwung in die Partie. Keine zwei Minuten nach dem Führungstreffer hatten die Gäste aus Potsdam direkt die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Nach tollem Steckpass war Tom Nattermanns Schuss aus zehn Metern jedoch zu unplatziert. Der SV Babelsberg hatte danach aber große Mühe, den immer stärker werdenden Erfurtern etwas entgegenzusetzen und konnte sich nur noch selten nach vorne entlasten. Die Thüringer hatten nun deutlich mehr Selbstvertrauen und Klarheit im eigenen Ballbesitz und konnten ihre Führung vor der Pause sogar noch ausbauen. Erneut war es Kay Seidemann, der den Ball nach einem tollen Pass in die Spitze von Hajrulla an Babelsberg-Torwart Klatte vorbei zum 2:0 einschob und somit seinen zweiten Treffer erzielte. Mit dem völlig verdienten Zwei-Tore-Vorsprung ging es anschließend in die Halbzeitpause.

Torfestival im zweiten Durchgang

Nach dem Pausenpfiff entwickelte sich dann ein wahres Torspektakel. Rot-Weiß Erfurt knüpfte zunächst nahtlos an die starken letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit an und fand sofort Lücken gegen die sonst so auswärtsstarken Babelsberger. Eine dieser Lücken nutzten die Hausherren dann auch für den nächsten Treffer. Anton Mergel erzielte aus 18 Metern mit einem Traumtor in den rechten Winkel das 3:0 (51.). Das Spiel schien nun entschieden. Doch wie aus dem Nichts erzielten die Gäste den Anschlusstreffer. Der zur Halbzeit eingewechselte Matthias Steinborn konnte eine Vorlage von der rechten zum 1:3 verwerten (58.). Eine Aufholjagd sollte das Tor jedoch nicht einleiten. Stattdessen stellten die Erfurter den alten Abstand schnell wieder her. Artur Mergel setzte sich nach einem Konter auf der linken Seite durch und schoss ins lange Eck und markierte dadurch ebenfalls seinen zweiten Treffer (62.). Babelsberg gab sich trotzdem noch nicht auf und erzielte erneut den Anschlusstreffer durch Janne Sietan (69.), der nach einem Freistoß einen Abpraller artistisch mit der Hacke verwertete. Doch Erfurt ließ sich davon nicht beeindrucken und blieb in der Offensive weiterhin eiskalt. Robbie Felsberg erzielte 30 Sekunden nach seiner Einwechslung nach einem erneuten Konter der Erfurter das 5:2 (76.). Kurz vor dem Ende machten die Thüringer dann das halbe Dutzend voll. Anton Mergel setzte mit seinem dritten Treffer des Tages den Schlusspunkt der Partie. Nach einem Traumpass von Moritz traf er für Rot-Weiß zum 6:2-Endstand. Erfurt ist durch diesen beeindruckenden Heimsieg vorerst Tabellenführer der Regionaliga Nordost. Der SV Babelsberg hingegen verpasst durch die schmerzhafte Niederlage den Sprung auf die Spitzenränge und bleibt auf dem fünften Tabellenplatz.

