Bobic zeigte sich nach Spielschluss geschockt von der Leistung der Blau-Weißen. "Wir kennen dieses Gesicht der Mannschaft nicht, das ist etwas, was uns erstaunt hat und uns auch etwas sprachlos zurücklässt", sagte Bobic am Mikrofon der ARD-Sportschau. Gleichzeitig versprach der Hertha-Geschäftsführer: "Es wird aufgearbeitet, keine Frage. Und Samstag ist das nächste Spiel." Kein Geringeres als das Hauptstadtderby gegen Union Berlin.

Hertha BSC wollte gegen Wolfsburg eigentlich das Spiel bestimmen, das 1:3 vom vergangenen Wochenende in Bochum mit einer guten Leistung vergessen machen, doch nach vier Minuten waren die guten Vorsätze über den Haufen geworfen. Wolfsburg ging durch Svanberg in Führung und im Anschluss ergab sich die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz förmlich ihrem Schicksal. "Es war eine desaströse erste Halbzeit, ich kann mich an keine schlechtere Halbzeit von uns erinnern in dieser Saison", so Bobic.

Nur anfangs des zweiten Durchgangs war ein Aufbäumen der Hertha zu spüren, vielleicht auch weil Kevin-Price Boateng noch am Spielfeldrand im Kreis die Mannschaft auf die zweiten 45 Minuten einschwor. Doch Wolfsburg war an diesem Abend einfach zu abgezockt, spielerisch mindestens eine Klasse besser. Hertha präsentierte sich dagegen als "nicht bundesligatauglich", so rbb|24-Reporter Jakob Rüger während der Live-Konferenz im Inforadio. "Wir haben eine katastrophale Zweikampfquote gehabt", erkannte auch ein frustrierter Fredi Bobic. "Es ist ein brutales Ergebnis, aber auch ein verdientes Ergebnis in dieser Höhe."