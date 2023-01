Wacker Berlin war in den 1970er Jahren eine große Nummer. Auch, weil an der Seitenlinie der Reinickendorfer oft erfolgreiche Trainer standen. Doch in der entscheidenden Bundesliga-Aufstiegsrunde sei es zur "Katastrophe" gekommen, erzählt Klub-Biograph Markus Franz .

Der kleine Klub der Schüler entwickelte sich schnell weiter, fusionierte mit einigen anderen Vereinen und änderte dabei seinen Namen. Ein Wort blieb dabei immer erhalten: "Rapide". So war der BFC Rapide im Januar 1900 eines der Gründungsmitglieder des Deutschen Fußball-Bunds (DFB). Und er wurde mit seinem Namen Vorbild für einen späteren Rekordmeister.

1899 flatterte eine offizielle Anfrage aus der Wien in den Briefkasten des Vereinsheims. Den Verantwortlichen des Ersten Wiener Arbeiter-Fußball-Clubs schien der Name "Rapide" so gut zu gefallen, dass sie auch ihren Verein so nennen wollten. Der damalige Vorstand des Berliner Klubs hatte nichts dagegen und so war der Weg frei für die Gründung des SK Rapid Wien, der bis heute 32-mal österreichischer Meister wurde und mehrere Teilnahmen an europäischen Wettbewerben vorzuweisen hat. Nur auf das "e" am Ende von "Rapide" wollten sie verzichten.

"Es hat lange Zeit eine freundschaftliche Verbindung nach Wien gegeben und man hat sich auch zu Testspielen getroffen", erzählt Klaus Köpke, der mehr als 30 Jahre im Vorstand des S.C. Rapide Wedding saß, einem Nachfolgerverein des BFC Rapide. Über die Jahre hätte diese Verbindung allerdings immer mehr nachgelassen und heute würde die Geschichte kaum noch jemand kennen.