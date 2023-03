Alba Berlin hat in der Euroleague die nächste Niederlage einstecken müssen. Am Dienstagabend unterlag der Basketball-Bundesligist daheim vor 8.113 Zuschauern dem litauischen Spitzenteam Zalgiris Kaunas knapp mit 63:66 (27:33). Nach der 20. Pleite im 27. Euroleague-Spiel der Saison bleibt Alba Tabellenschlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo, Luke Sikma und Jaleen Smith mit je zehn Punkten.

Von Beginn an dominierten beide Defensivreihen und so gab es nur wenig Körbe zu sehen. Beide Teams rieben sich förmlich in ihrer Defensivarbeit auf, so dass kaum ein Spielfluss aufkam. Alba konnte Mitte des ersten Abschnittes zumindest kurz 12:9 in Führung gehen. Doch die hatte nicht lange Bestand. Denn die Gäste, die von zahlreichen Anhängern in der Halle lautstark unterstützt wurden, kamen nun besser ins Spiel.