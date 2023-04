Hertha geht am Samstag als Schlusslicht der Bundesliga in das Heimspiel gegen Bremen. Vor dem Duell auf dem Rasen wird das Spiel auch außerhalb des Stadions die Polizei beschäftigen. Von Anton Fahl

Das Berliner Olympiastadion wird am Samstag, wenn Hertha BSC den SV Werder Bremen empfängt - nach den Heimspielen gegen den FC Bayern und Union Berlin - erst zum dritten Mal in der laufenden Fußball-Bundesliga-Saison ausverkauft sein, wie der Verein am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz bekanntgab. Grund dafür ist ein bemerkenswert hohes Aufkommen an Gäste-Fans, das den SV Werder in Berlin unterstützen will. Zehntausende Bremer werden erwartet.

Beide Fan-Lager riefen vor der Partie zu Fan-Märschen auf, die Routen liegen nah beieinander. Die Fan-Scharen werden sich den Plänen zufolge jeweils unweit der Messe Nord treffen und von dort in Richtung Olympiastadion pilgern. Die Berliner Polizei ist gewarnt und will ungewünschte Zusammentreffen der Fans verhindern.