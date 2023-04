Seine Vorliebe für die "Alte Dame" entwickelte Lobinger allerdings erst über Umwege – und im zweiten Anlauf. "Meine erste Liebe war der Club aus Nürnberg. Für Hertha habe ich als Kind nie groß etwas empfunden", räumt er ein. "Ende der Neunziger war ich mal bei einem Spiel von Hertha gegen den HSV, da gab es aber noch nicht so etwas wie Audiodeskription. Erst als ich nach meiner Ausbildung im Jahr 2011 wieder nach Berlin zurückgekehrt war, war ich in der Saison 2011/12 beim Stadtderby gegen Union. Bei Minusgraden, total verpackt und haste nich' jesehen. Das hat mich gefesselt – und seit sechs, sieben Jahren habe ich jetzt eine Dauerkarte."

Übersteiger und Blutgrätschen auf dem Rasen, Choreos und Pyrotechnik in den Fankurven: Der Anblick all dessen bleibt sehbehinderten und blinden Fußballfans verwehrt. Um dafür zu sorgen, dass sie trotzdem in den vollen Stadiongenuss kommen, sind bei jedem Hertha-Heimspiel ehrenamtliche Blindenreporter im Einsatz. Sie machen Menschen wie Johannes Lobinger glücklich. Lobinger ist Hertha-Fan und sehbehindert – er kann höchstens schemenhaft wahrnehmen, was auf dem Rasen geschieht. Diese Beeinträchtigung hält ihn jedoch nicht davon ab, seit über zehn Jahren zu den Heimspielen ins Olympiastadion zu gehen.

Die Partien seines Lieblingsvereins auf der heimischen Couch "nur" im Radio zu verfolgen, kommt für ihn nicht in Frage: "Die ganze Atmosphäre kriegst du nur live so richtig mit: dass du mitsingen kannst; dass du mittanzen kannst; dass du die Fangesänge so detailliert hörst. Und um am Ende richtig mitreden zu können, brauchst du den Audio-Kommentar."

Im Gegensatz zu traditionellen Radioübertragungen legen die Blindenreporter "mehr Wert auf das Thema Verortung. Weil wir natürlich auch Feedback von den Blinden bekommen, dass man beim Zuhören klar einschätzen kann, wo sich der Ball und die Spieler gerade befinden", betont Zielaskowski.

"Ich bin auch darauf angewiesen, dass die Details geschildert werden. Die Spieler sind für mich wie Matchbox-Autos. Da könnte ich auch nicht sehen, ob das Nummernschild dran ist – obwohl alle anderen Zuschauer wahrscheinlich die Rückennummern lesen können", sagt Johannes Lobinger. Darüber hinaus sei es den sehbehinderten Fans besonders wichtig, ein Gespür dafür zu bekommen, was abseits des Rasens – auf den Rängen – passiert. "Ich versuche zu hören, was die Ostkurve so singt und verlasse mich darauf, dass die Reporter uns Choreos beschreiben, wenn es welche gibt", so Lobinger.

Ein Wunsch, den die Reporter bestmöglich zu erfüllen versuchen. "Wir schauen natürlich auch auf Randbereiche und nehmen Störungen von der Tribüne wahr. Wir hatten zum Beispiel mal eine pyrotechnische Intensivberieselung – allein der Geruch kann den Sehbehinderten ja schon Angst machen. Wir sind also die Augen, die den Blinden beschreiben, was drumherum alles vor sich geht. Was passiert im Gäste-Fanblock? Was gibt es für eine Choreo? Das ist auch das, was einen von einem klassischen Radiokommentator unterscheidet", sagt Zielakowski.

Die schönen gemeinsamen Momente und die Nähe zu den beeinträchtigten Menschen seien das, was die Tätigkeit für Zielakowski vor allem so besonders und erfüllend mache. "Diese Tätigkeit bringt unglaublich viel Spaß, Freude und Erfüllung. Da bauen sich auch mal Freundschaften auf."