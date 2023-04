Die Heimpleite gegen Bremen hat Spuren hinterlassen bei Pal Dardai. Ein sichtlich angefressener Trainer leitete am Morgen die sonntägliche Trainingseinheit. Die deutliche Nachricht an seine Spieler: Wer nicht mitzieht, der fliegt. Ein Spieler fiel dem harten Durchgreifen Dardais gleich zum Opfer: Ivan Sunjic wurde bereits nach dem Aufwärmen mit den Worten "Was denkst du hier? Geh weg! Tschüss. Verpiss dich!" in die Kabine geschickt. Laut Verein passierte das aufgrund von Disziplinlosigkeiten des Spielers. Zuvor hatte sich Pal Dardai den Fragen der wartenden Journalisten gestellt.

Pal Dardai über ...

... die 2:4-Niederlage gegen Werder.

Grundsätzlich hat unsere Ordnung gepasst. Doch so wie die Tore gefallen sind, da hat das Abwehrverhalten überhaupt nicht gepasst – bei Ballverlusten, langen Bällen oder zweiten Bällen. Auch wenn die Jungs wollten. Da sind falsche Automatismen ohne Ende drin. Für mich heißt das, wir müssen in der nächsten Woche erstmal an den Basics arbeiten, vor allem an der taktischen Disziplin. Bei den Standardsituationen hat die Mannschaft nicht das gemacht, was wir besprochen hatten. Da hat die Konzentration nicht gepasst. Da müssen wir uns verbessern, denn hier geht es nicht um irgendwas. Hier geht es ums Überleben.