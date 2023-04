Jetzt live hören und im Ticker - Gelingt Hertha unter Dardai gegen Bremen die Wende?

Sa 22.04.23 | 14:49 Uhr

imago/Camera 4 Audio-Livestream: Philipp Höppner | Bild: imago/Camera 4

Im ausverkauften Olympiastadion empfängt Hertha am Samstagnachmittag Werder Bremen. Bei seinem dritten "Debüt" ist Trainer Pal Dardai gleich unter Druck und setzt auf eine Systemänderung in der Defensive und Schnelligkeit in der Offensive.

Nach fünf Tagen im Amt steht für Rückkehrer Pal Dardai das erste Bundesliga-Spiel an. Gegen den Tabellenzwölften Werder Bremen muss Hertha dringend punkten, wenn der Abstieg noch verhindert werden soll. Für Coach Dardai kommt es dabei auf die richtige Balance an. "Du musst nach vorne spielen", so der Ungar, "aber trotzdem kannst du nicht sinnlos alle angreifen lassen, alles ist offen und du wirst ausgekontert."

Dardai setzt auf Viererkette

Anders als sein Vorgänger Sandro Schwarz setzt Dardai auf eine Viererkette. In der Innenverteidigung dürfen sich erneut Marc Oliver Kempf und Marton Dardai beweisen. Auf den Außen starten mit Marvin Plattenhardt und dem neu in der Formation spielenden Peter Pekarik zwei Spieler, auf die der Ungar schon in der vergangenen Amtszeit setzte. Marco Richter darf sich auf der Spielmacherposition beweisen. Mit den beiden Außen Dodi Lukebakio und Darry Scherhant sowie Jessic Ngankam in der Spitze setzt Dardai vor allem auf Schnelligkeit in der Offensive.

Fans von Werder Bremen versammelten sich vor dem Spiel zum gemeinsamen Marsch Richtung Stadion vor der Messe Berlin. | Bild: IMAGO/Nordphoto

Fan-Märsche beider Teams

Bereits vor dem Anpfiff haben die Fanlager beider Teams sich auf das Duell eingestimmt. Laut Polizeiangaben versammelten sich rund 4.000 Anhänger von Hertha BSC am Theodor-Heuss-Platz und liefen von dort aus zum Olympiastadion. Vor der Messe Berlin trafen sich laut Polizei etwa 10.000 Fans von Werder Bremen und marschierten über den Messedamm und die Heerstraße zur Flatowallee.

