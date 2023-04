Am Mittwoch kommt es im Landespokal-Halbfinale zum Lausitz-Duell Cottbus gegen Krieschow. Wegen Sicherheitsbedenken findet das Spiel im Stadion der Freundschaft statt. Und obwohl der Oberligist da nicht hin wollte, ist die Vorfreude groß. Von Andreas Friebel rbb|24 zeigt die Partie am Mittwoch ab 18:55 Uhr im Livestream .

Gerade einmal 16 Kilometer trennen den Sportpark in Krieschow und das Stadion der Freundschaft. Trotzdem liegen zwischen beiden Klubs Welten, die sich in den vergangenen Jahren aber immer mehr angenähert haben.

Es ist ein Fußball-Spiel, das es so noch nicht gegeben hat. Zumindest nicht im Stadion der Freundschaft in Cottbus. Dort empfängt am Mittwochabend (19 Uhr, im rbb-Livestream ) der FC Energie den Oberligisten VfB Krieschow.

Denn während sich der Verein vor den Toren von Cottbus aus den Niederungen des Brandenburger Fußballs bis in die Oberliga gekämpft hat, ging es für den FC Energie in den vergangenen Jahren in die andere Richtung. Einst noch in der Bundesliga, spielt der Klub seit einigen Jahren in der Regionalliga Nordost, in der die Cottbuser seit Sonntag alleiniger Tabellenführer sind.

Pflichtspiele zwischen Krieschow und Energie gab es in der Vergangenheit kaum. Im Landespokal trafen beide Teams zwei Mal aufeinander. In beiden Fällen setzte sich der Favorit durch. So auch beim letzten Aufeinandertreffen im Mai 2022, als die beiden Lausitzer Vereine das Finale bestritten.