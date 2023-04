Regionalliga | 29. Spieltag - Cottbus feiert wichtigen Sieg in Greifswald

So 23.04.23 | 15:24 Uhr

Bild: IMAGO / Jan Huebner

Energie Cottbus hat beim Greifswalder FC den erhofften 2:1-Auswärtssieg gefeiert und bleibt damit an der Tabellenspitze der Regionalliga Nordost. Im zweiten Spiel schlug Hertha II den FSV Luckenwalde.

Energie Cottbus hat einen verdienten Sieg beim Greifswalder FC eingefahren, obwohl das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz erneut erhöhten Chancenwucher betrieben hatte. Stürmer Timmy Thiele war schließlich der umjubelte Mann auf Seiten von Energie und sorgte in einem umkämpften Spiel per Volley für den Siegtreffer des erneuten Tabellenführers der Fußball-Regionalliga Nordost.

Wähling per Flanke ins Tor

Die Gastgeber hatten sich etwas vorgenommen. Bereits kurz nach Anpfiff versuchte es Aleksandar Bilbija aus der Distanz, zielte aber knapp über das Tor von Energie-Schlussmann Alexander Sebald. Die Cottbuser brauchten zehn Minuten, bis sie in die Partie fanden: Nicolas Wähling tauchte plötzlich frei vor dem Greifswalder Gehäuse auf, vergab jedoch die Großchance. Maximilian Oesterhelweg machte es sechs Minuten später besser. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf zirkelte er etwas glücklich eine Flanke ins lange Eck der Vorpommern zum 1:0. Kurz darauf hätte Energies Mittelfeldspieler bereits seinen Doppelpack schnüren können, doch scheiterte er frei vor dem stark parierenden FC-Torhüter Jonas Brendieck (18.).



Ausgleich mitten in der Energie-Drangphase

Mitten in diese Energie-Drangphase fiel dann der überraschende Ausgleich: FC-Angreifer Nico Granatowski war nach einem langen Ball schneller am Spielgerät als der herausstürmende Energie-Keeper Alexander Sebald und schob überlegt ins lange Eck. Cottbus wirkte aber keineswegs geschockt aufgrund des Gegentreffers und drängte auf die erneute Führung. Der agile Stürmer Eric Hottmann zielte zunächst knapp vorbei (25.), scheiterte später am Außennetz (35.) – und so ging es mit einem für die Gastgeber etwas schmeichelhaften 1:1 in die Pause. Im zweiten Abschnitt war Cottbus zunächst wieder die bessere Mannschaft, erneut war es Hottmann (49.), der seinen Kopfball aber wiederum neben das Tor setzte. Die Gäste erhöhten weiter den Druck, Timmy Thiele kam frei im Sechzehner zum Kopfball (63.), zielte aber knapp am Kasten vorbei. Und jenem Timmy Thiele war es dann auch vorbehalten, in der 69. Minute nach einer Ecke per Volley die verdiente 2:1 Führung zu erzielen. Zuvor hatte er den Ball ansehnlich aus der Luft angenommen.



Cottbus hält stand und grüßt von der Spitze

In der Folge ließ es die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz ruhiger angehen und zog sich etwas zurück. Die Greifswalder drückten mit hoher Laufbereitschaft auf den Ausgleich, doch letztlich fehlten den Gastgebern die spielerische Mittel, um Cottbus ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Einen aussichtsreichen Freistoß setzte Fabio Schneider deutlich über den Cottbusser Kasten (81.). So blieb es am Ende beim verdienten Erfolg für Energie Cottbus, das durch die drei Punkte zunächst an Erfurt (Samstag, 16 Uhr, beim BFC Dynamo) in der Tabelle vorbeiziehen konnte. Greifswald bleibt auf Platz 13.



Hertha II siegt gegen Luckenwalde

In der zweiten Partie am Samstag schlug Herthas Reserve den FSV Luckenwalde mit 2:0. Abwehrspieler Cimo Röcker sorgte bereits in der Anfangsphase nach einer Ecke per Kopf für die Hertha-Führung (14.). In der Folge blieb Hertha am Drücker und hätte das Ergebnis ausbauen können. In der 27. Minute rettete dann Röcker für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie gegen Luckenwaldes Till Plumpe. In der Folge verflachte die Partie, viel spielte sich im Mittelfeld ab. Florian Haxha sorgte in der 81. Minute nach einer schönen Kombination für die Entscheidung für die Herthaner, die damit auf Platz 12 in der Tabelle bleiben. Luckenwalde verharrt auf dem 14. Platz.



Sendung: rbb24|Inforadio, 23.04.2023, 15:15 Uhr