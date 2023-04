Trotz Karriereende möchte Ex-Profi-Kanute Ronny Rauhe bei den Olympischen Spielen 2024 erneut Geschichte schreiben. Ein Jahr tüftelte er an einem Kajak-Einer für die Spiele in Paris. Doch wird das Boot auch das Schnellste sein? Von Celina Gaedecke

Nach der gewonnenen Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio beendete Rauhe seine Karriere als aktiver Kanute. "Es ist einfach der Traum, den ich geträumt habe, meine Karriere so zu beenden und der Plan ist aufgegangen," sagte Rauhe überaus glücklich und stolz mit der Goldmedaille um den Hals nach seinem letzten Rennen.

Doch dem Kanusport komplett den Rücken zukehren, kann der 41-Jährige bislang nicht. Gemeinsam mit dem Entwicklungsingenieur Dirk Böhme und dem Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) hat Rauhe in Berlin-Schöneweide einen eigenen Kajak-Einer gefertigt. Dieser trägt nun die Initialen "RR".

Die Idee, den ehemaligen Profisportler an einem Bootsbau zu beteiligen, kam Dirk Böhme in einem Trainingslager. "Er wollte mir die Möglichkeit geben, mich in einem Projekt zu verewigen. Für mich war es eine schöne Gelegenheit, mein Wissen und meine Erfahrungen einfließen zu lassen und mal auf der anderen Seite mitzuarbeiten", erklärt der ehemalige Leistungssportler. Technisch interessiert am Bootsbau war er schon immer.