Stimmungsbarometer nach dem Hertha-Abstieg - Endlich geschlossen

Sa 20.05.23 | 20:32 Uhr

IMAGO / Matthias Koch Audio: rbb24 Inforadio | 20.05.2023 | O-Töne Hertha-Fans | Bild: IMAGO / Matthias Koch

Nach dem Abstieg von Hertha BSC entlud sich in der Fankurve eine gehörige Portion Wut. Die Spieler hatten Verständnis. Und mindestens einen Blick über den Tellerrand hinaus. Von Ilja Behnisch

Nachdem der siebte Abstieg in der Geschichte von Hertha BSC besiegelt war, zeigten die Spieler das, was ihnen über weite Strecken der Saison oft abgesprochen wurde: Geschlossenheit. Man sei nicht heute abgestiegen, sagten etwa Kevin-Prince Boateng und Oliver Christensen unisono.

Und auch ihr Trainer, Pal Dardai, wollte da nicht widersprechen. "Wenn wir immer so gearbeitet hätten, hätten wir zehn, zwölf Punkte mehr und wir reden über Urlaub und nicht über den Abstieg", schob der Ungar am rbb-Mikrofon hinterher. Und auch Boateng, in seinem letzten Heimspiel für Hertha BSC mal wieder in der Startelf, befand, man könne der "Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben gut gespielt."

Christensen verhindert frühere Entscheidung

Man mag sich trefflich darüber streiten, was genau "gut gespielt" denn eigentlich meint, aber wohl kaum darüber, dass Herthas Bester an diesem Tag wie zuletzt häufiger der Torhüter war. Ohne Christensens Paraden hätte sich diese Partie schon weitaus früher als Genickbruch für jede letzte Hoffnung erweisen können, Bochum mehrfach treffen können. So dauerte es bis zur vierten Minuten der Nachspielzeit. Für Christensen ein Ding der Unmöglichkeit: "Ich weiß nicht wie, aber Bochum bekommt einen Umschalt-Moment, drei gegen drei in der 94. Minute. Das darf nicht passieren. Dann töten wir uns selbst am Ende. Das tut unfassbar weh im Herz. Schwer."

Entschuldigung an die Mitarbeiter, die Fans. Die uns die ganze Saison unterstützt haben. Ich kann nur Entschuldigung sagen. Hertha-Keeper Oliver Christensen

Sagte es und blickte mit einer bemitleidenswerten Leere in den frühen Berliner Abend. Ehe er, der 24-Jährige aus der dänischen Kleinstadt Kerteminde, der seit zwei Jahren Geld dafür bekommt, in Berlin Fußball zu spielen, sichtbar niedergeschlagen anfügte: "Entschuldigung an die Mitarbeiter, die Fans. Die uns die ganze Saison unterstützt haben. Ich kann nur Entschuldigung sagen."

Tränen bei Kevin-Prince Boateng

Davon wollten die Anhänger in der Ostkurve des Berliner Olympiastadions für den Moment wenig wissen. Sie empfingen die Mannschaft, die sich, Achtung, geschlossen, aufmachte, den Puls der Fankurve zu spüren, vornehmlich mit Wut. Erzürnte Gesichter und aufgerissene Münder waren zu sehen, Mittelfinger flogen durch die Luft.

Die Fans sind sauer und enttäuscht. Ist normal. Was die abgerissen haben die Saison ist unglaublich. Bin selbst Hertha-Fan. Gebrochen. Kevin-Prince Boateng

Verständlich, so Torhüter Christensen: "Natürlich nicht schön, aber ich verstehe, warum sie so frustriert sind." Und auch Boateng sagte am Sky-Mikrofon: "Die Fans sind sauer und enttäuscht. Ist normal. Was die abgerissen haben die Saison ist unglaublich. Bin selbst Hertha-Fan. Gebrochen." Sprach es, die Augen füllten sich mit Tränen, dann verschwand er. Zurück auf den Rasen. Dort saß er dann, der Prince, noch minutenlang und allein.

Spieler brauchen einen Moment für sich

Viele Spieler schienen einen Moment für sich zu brauchen nach Schlusspfiff. Der abermals stark aufspielende Flügelstürmer Dodi Lukebakio nahm auf dem Ball Platz an der Seitenlinie, kratzte sich unaufhörlich am Kopf. Als müsse er ihn nur lösen, diesen einen Gedanken, der ihm das alles verständlich macht. Torschütze Lucas Tousart saß wenige Meter entfernt auf der Auswechselbank der Hertha, den Kopf in den Nacken geworfen, die Augen geschlossen. Fast schien es dabei, als hätten die Hertha-Profis für den Moment mehr an diesem Spiel denn am Abstieg zu knabbern. Denn es war doch alles angerichtet. Der eigene Sieg. Immerhin ein Unentschieden bei Schalke, die so auch noch einzufangen gewesen wären am letzten Spieltag.

Dardai lässt seine Zukunft offen

Trainer Pal Dardai hingegen schien auch jetzt noch ganz klar und bei sich. Bestimmt seien die Spieler traurig, so der Ungar, weil, "das gleiche Geld kriegen sie nicht". Er und sein Trainer-Team würden aber auf guten Schlaf hoffen dürfen, weil "wir haben alles getan." Die Kader-Mischung habe nicht gestimmt. Auch deshalb die Mentalität in der Mannschaft nicht. "Der größte Fehler war, den Jungs zu erzählen, dass im Fußball nur die Offensive zählt."

Er sagte das so nüchtern, wie es eben geht. Und blieb dabei, als er auf seine Zukunft angesprochen wurde. Er werde seine Einschätzung abgegeben, auch "schriftlich, damit der Verein das hat". Ansonsten arbeite er bei Hertha BSC. "In welcher Position, das müssen wir abwarten."

Trotz und Treueschwüre

Immerhin hatte er zuvor doch noch so etwas wie Freude verbreitet an diesem für Hertha so traurigen Tag. "Fußball ist ein schönes Geschäft", so der Ungar, "es zählt immer der nächste Pass. Was war, das musst Du abhaken." Nicht schlecht, so circa fünf Minuten nach Abpfiff. Und auch Kevin-Prince Boateng hatte noch gesagt: "Man muss die Fragezeichen beseitigen und dann wieder angreifen. Und dann muss das Ziel sein, in zwei Jahren wieder erste Liga zu spielen."

Man muss die Fragezeichen beseitigen und dann wieder angreifen. Und dann muss das Ziel sein, in zwei Jahren wieder erste Liga zu spielen. Kevin-Prince Boateng

Eine Angriffslust, die im Vereinsblut zu liegen scheint. Schaute man sich nur eine halbe Stunde nach dem besiegelten Abstieg beim Kurznachrichtendienst Twitter um, waren Wut und Trauer zumeist schon Trotz und Treueschwüren gewichen. Liebe kenne Liga, war da zu lesen. Oder von der Erleichterung darüber, nun endlich Klarheit zu haben. Und dann war doch einer, der wissen wollte, wann denn der Dauerkarten-Verkauf für die neue Saison beginnen würde. Wenn es nach den Fans geht, geht Hertha die Mission Wiederaufstieg vor allem eines an: geschlossen.

Sendung: rbb24, 20.05.2023, 21:45 Uhr