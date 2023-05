Hertha BSC in der Bundesliga: Dieses Kapitel ist vorerst Geschichte. Den rbb-Hertha-Reporter Guido Ringel macht das fassungslos. Eine emotionale Abrechnung mit den Verantwortlichen der vergangenen Jahre - und ein schwarzer Blick in die Zukunft.

Hertha BSC steht als Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Beim 1:1 gegen den VfL Bochum verpassten die Berliner auf dramatische Art einen zwingend gebrauchten Sieg. So kann Hertha am 34. Spieltag auch den Relegationsplatz nicht mehr erreichen.

Hertha, dieser 130 Jahre alte Verein, der blau-weiße Kult-Klub, der unendlich viele Geschichten geschrieben hat. Derartig zu Boden gedrückt, von entweder herzlosen oder inkompetenten Verantwortlichen - oder am Ende sogar von beidem zusammen.

Denn mit dem Ballast der finanziellen Schieflage ist es so gut wie unmöglich, dass Hertha direkt wieder aufsteigt. Wie denn? Die Not zwingt zu einer fast rituellen Auskehr: den Kader ausdünnen und dann verstärkt auf die Akademie, also den Nachwuchs setzen. Das hat Präsident Kay Bernstein ja bereits angekündigt. Aber den jungen Burschen wird man kaum zutrauen dürfen, dass sie die brutale zweite Liga meistern. Der Unterbau und zukünftige Aufbau in allen Ehren, es deutet sich jedoch nicht das Potenzial an, dass der ersten Mannschaft spontan Flügel wachsen.