Jetzt live hören und im Ticker - Union will in Hoffenheim die Vorentscheidung im Rennen um die Champions League

Sa 20.05.23 | 15:01 Uhr

Am vorletzten Spieltag steckt Union Berlin mitten drin im Rennen um die Champions League. Mit einem Sieg in Hoffenheim könnten die Köpenicker den Einzug in die Königklasse noch nicht perfekt, aber sehr wahrscheinlich machen.



So sehr man sich bei Union Berlin selbst dagegen sträubt und wehrt - die Champions League ist das dominante Thema in Fußball-Köpenick. Am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga gastiert Union am Samstag (15:30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim - mit einem Sieg wäre der Einzug in die Champions League zwar noch nicht perfekt, die Ausgangslage am 34. Spieltag allerdings ideal.

Hoffenheim braucht Punkte im Abstiegskampf

Gewinnen die Berliner am Samstag in Hoffenheim, hätten sie kommendes Wochenende drei Punkte mehr und ein um mindestens sieben Tore besseres Torverhältnis als Verfolger Freiburg. Es ist ein Konjunktiv, der schön klingt, von dem Trainer Urs Fischer allerdings nichts hören will: "Es ist möglich, lassen Sie uns darüber sprechen, wenn es so weit sein sollte", antwortete der, als er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auf die Champions League angesprochen wurde. Etwas mehr sagte er dort zum Hoffenheimer Gegner: "Sie haben den einen oder anderen Unterschiedsspieler, das wird eine Herausforderung für uns", warnte der Schweizer vor den Sinsheimern, die mit einem Sieg und etwas Schützenhilfe an diesem Wochenende den Klassenerhalt perfekt machen könnten. Es geht also für beide Mannschaften um viel am Samstagnachmittag.

Zwei Wechsel beim 1. FC Union

Fischer wechselt im Vergleich zum 4:2-Heimsieg gegen den SC Freiburg zwei Mal. Robin Knoche steht nach Krankheitssymptomen unter der Woche nicht im Kader. Den Abwehrchef ersetzt Paul Jaeckel. Und auch der zweite Wechsel des Schweizer Trainers erfolgt notgedrungen. Für Andras Schäfer, für den die Saison - nach erneuten Problemen am im November verletzten Fuß - beendet ist, startet bei der TSG Hoffenheim im Mittelfeld der Norweger Morten Thorsby. Union beginnt mit folgender Aufstellung: Rönnow - Leite, Jaeckel, Doekhi - Roussillon, Trimmel - Khedira, Thorsby, Haberer - Becker, Behrens

Sendung: rbb24, 20.05.2023, 18 Uhr