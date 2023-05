Was der Einzug in die Champions League für den 1. FC Union bedeuten würde

Noch will sich beim 1. FC Union niemand locken lassen. Champions League? Diese Worte meidet nicht nur Trainer Urs Fischer trotz unzähliger Fragen. Dass er diese dennoch wieder und wieder gestellt bekommt, liegt in der Natur der Sache - oder präzisier gesagt: an der Tabelle. Vier Spieltage vor Schluss stehen die Köpenicker als Dritter der Bundesliga auf eben einem solchen Champions-League-Platz. So wie sie es bislang nach 28 der 30 Spieltage taten. Grund genug zu schauen, was die Teilnahme an der Königsklasse für den Klub bedeuten würde.

Das spiegelt sich auch in den Prämien. Die Uefa (Union Europäischer Fußballverbände, Anm. d. Red.) schüttet für les meilleurs, die Besten, the champions in ihrem Premium-Wettbewerb weit (!) mehr Geld aus etwa als in der Conference oder Europa League. Allein die Teilnahme an der Gruppenphase brachte in der laufenden Saison 15,64 Millionen Euro. Da war noch kein Spiel gespielt. "Das wird in der kommenden ähnlich sein, tendenziell gibt es sogar noch ein paar Euro mehr", sagt Transfermarkt-Experte Philipp Marquardt im rbb|24-Interview . Zum Vergleich: In der Europa League bekam der 1. FC Union in dieser Spielzeit 3,63 Millionen Startgeld.

Es sind diese beiden Strophen der Champions-League-Hymne, die vor jedem Spiel der Königsklasse erklingen. Die Botschaft des Textes - untermalt von einer imposant aufsteigenden Streichermelodie ( der Gänsehaut-Garantie für Fußball-Fans) - ist so reduziert wie klar: Es folgt nun Extraklasse. Das Beste, was der europäische Fußball-Vereinssport zu bieten hat.

Ils sont les meilleurs / Sie sind die Besten / These are the champions Die Meister / Die Besten / Les grandes équipes / The champions

Zieht der 1. FC Union in die Champions League ein, stößt er auch finanziell in andere Sphären vor. Doch wie sehen die Bilanzen aktuell aus? Es gebe viel Nachholbedarf, sagt Wirtschaftsexperte Henning Zülch - und kündigt einen schwierigen Spagat an.

Doch die Champions League würde für den 1. FC Union nicht nur sprudelnde Einnahmen bedeuten. Das Personal wird bei einem Einzug in die Königsklasse (fast) zwangsläufig teurer werden - ein Posten, der bei den Köpenickern ohnehin schon ungewöhnlich hoch ist. "Die Personalaufwandsquote, also der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamterlösen, ist von 2019 bis 2021 von 42 Prozent auf 58 Prozent angestiegen - Tendenz weiter steigend", sagt Zülch. Der Bundesliga-Durchschnitt liegt bei gut 40 Prozent und damit deutlich niedriger.

Bei sportlichem Erfolg lässt sich schon in der Gruppenphase weiter ordentlich Geld verdienen. 2,8 Millionen überweist die Uefa pro Sieg, 930.000 Euro für ein Remis. Doch es ist mehr als 'nur' das. Die TV-Einnahmen steigen. Mit dem Merchandising wird mehr verdient. Der Verein ist präsenter. "Die internationale Sichtbarkeit wird größer, der Klub wird auch von Sponsoren ganz anders wahrgenommen - und gleichzeitig stärkt er seine Position als Nummer-eins-Player in Berlin", sagt Wirtschaftswissenschaftler Henning Zülch im rbb|24-Interview .

Es müsse - so wie vom Verein angekündigt - nun an vielen Stellen investiert werden. Das gelte ganz besonders für die Nachwuchs-Infrastruktur: "Im Gegensatz zu Hertha BSC steht man eigentlich noch ganz am Anfang, hat im Grunde kaum Erfolge. Aber nur so kann sich ein Verein unabhängiger vom Transfermarkt machen." Derzeit fehle dem Verein die Substanz, er sei deshalb "nach wie vor mit sehr viel Risiko unterwegs". Risiko, das dann sichtbar werden könnte, wenn der stromlinienförmige Weg nach oben unterbrochen werde. "Dann wird sich zeigen, ob man es geschafft hat, die Substanz aufzubauen, um wettbewerbsfähig zu sein", so Zülch.

Für den Wirtschaftswissenschaftler ist das ein Symptom deutlicher (infra-)struktureller Defizite, die er beim 1. FC Union sieht. Es stehe "alles auf tönernen Füßen". Kurz zusammengefasst: Der Weg in die sportliche Spitze sei so schnell verlaufen, dass der Klub als Gesamtes (noch) deutlich hinterherhinke. "Es ist im Grunde wie bei einem gut laufenden Start-up-Unternehmen. Man kommt von null auf hundert, aber die Organisation und ihre Fähigkeiten sind noch nicht so gewachsen, dass man mit den etablierten Kräften auf Augenhöhe ist", sagt Zülch.

Der Einzug des 1. FC Union als Ex-DDR-Oberligist in die Champions League wäre ein historisches Novum. Was Zeithistoriker Daniel Küchenmeister an dieser Betrachtung stört - und warum es ausgerechnet der DDR-Fahrstuhlmannschaft gelingen könnte.

Der Abend des - womöglich bald vorläufigen - Abschieds fiel auf einen Mittwoch. Am 2. Oktober 1991 empfing Hansa Rostock in der Qualifikationsrunde zum Europapokal der Landesmeister den großen FC Barcelona. Deutlich hatte Hansa das Hinspiel im Camp Nou mit 0:3 verloren, nun liefen der junge Pep Guardiola und Co. - dirigiert von Trainer Johan Cruyff - im Ostseestadion auf. 8.500 Zuschauer sahen, wie der fliegende Michael Spies den Ball zum 1:0-Sieg ins Tor köpfte. Was sie wussten: Es war ein großer, wenn auch sportlich bedeutungsloser Sieg in der Klub-Geschichte. Was sie nicht wussten: Es sollte bis heute kein weiteres Spiel eines Ex-DDR-Oberligisten im höchsten europäischen Vereinswettbewerb geben.

Rostock hatte sich noch als letzter Meister der DDR für den Vorgänger der Champions League qualifiziert. Als der Klub im Spätherbst 1991 gegen Barcelona triumphierte, war er dann schon Teil der gesamtdeutschen Bundesliga. In der fanden sich die Vereine aus dem Fußball-Oberhaus der DDR nicht mehr in der Spitze wieder. Bis Union sich aufmachte, das zu ändern - und damit ausgerechnet ein Klub, der in der DDR gar nicht zur Spitze zählte. "Der 1. FC Union von damals war eine sogenannte Fahrstuhlmannschaft. Die sportliche Qualität reichte für den Spitzenfußball in der DDR nicht aus", sagt Zeithistoriker Daniel Küchenmeister im rbb|24-Interview.