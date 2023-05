Der vergangene Bundesliga-Spieltag hatte tabellarische Auswirkungen für den 1. FC Union: Platz vier statt Platz drei, weiterhin 56 Punkte statt – den vielleicht erwarteten – 59 Zählern. Und auch, wenn die erste Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte mit der jetzigen Platzierung sicher wäre: Die Niederlage gegen den FC Augsburg hinterlässt einen Faden Beigeschmack. "Wir waren nicht zufrieden mit dem Spiel", sagt Trainer Urs Fischer. Der "Fuggerstädter Fluch" konnte erneut nicht beendet werden: Seit sechs Spielen wartet Union in der Liga nun schon auf einen Dreier gegen den FCA. Dabei hat der Coach seine Mannschaft doch extra früher in den Süden geholt und ein Kurzzeit-Trainingslager anberaumt.

Doch es ist das kleine, aber feine Problem aufgetreten, an dem Union schon in der Vergangenheit zu knabbern hatte: Mit Mannschaften, die sich hinten reinstellen, können die Eisernen nichts anfangen. "Wir haben diese Woche auch deshalb an Standards gearbeitet. Wir hätten gerne etwas aus Augsburg mitgenommen", so Fischer.

Punktesammeln ist also erst wieder am kommenden Sonnabend (15:30 Uhr) möglich. Und dann übernimmt der SC Freiburg auch wieder die Gastrolle. Dass es in der Alten Försterei schwer ist zu siegen, wissen eigentlich alle Bundesligisten. Dortmund musste eine bittere Niederlage einstecken, den Bayern haben die Eisernen einen Punkt abgezwackt. Union ist seit 21 Liga-Heimspielen ungeschlagen, doch Fischer sieht das Ganze realistisch: "Irgendwann wird die Serie brechen, ist doch logisch." Sollte es ausgerechnet gegen den Konkurrenten um die Champions-League-Plätze geschehen, wäre das aber mehr als ärgerlich.