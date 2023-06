Bei den Nachwuchsmannschaften von Hertha BSC gibt es zur kommenden Saison einige Rochaden auf den Trainerpositionen. Herthas ehemaliger Profi-Cheftrainer Ante Covic wechselt von der U23 zur U16. Das teilten die Berliner am Donnerstagabend mit.



Der 47-Jährige hatte die U23 in der abgelaufenen Spielzeit in der Regionalliga Nordost auf den 9. Platz geführt und stand insgesamt bei 255 Regionalliga-Partien von Hertha II an der Seitenlinie (2013 - 2019 und 2021 - 2023). Covics Nachfolger wird Stephan Schmidt, der im vergangenen Sommer zu Hertha zurückgekehrt war und bislang die U17 trainierte.