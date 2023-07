Maodo Lo verlässt den Basketball-Bundesligisten Alba Berlin und schließt sich Armani Mailand an. Das gab der Hauptstadtklub am Samstag bekannt. Der Point Guard war im Sommer 2020 aus München nach Berlin gewechselt.

"Es fällt mir sehr schwer, Alba zu verlassen", so der 30-Jährige, "Berlin ist mein Zuhause, und ich bin wirklich von Glück gesegnet, dass es in meiner Heimatstadt einen so tollen Verein wie Alba gibt, der mich hier aufgenommen und mir noch mal einen wahnsinnigen Leistungsschritt in meiner Karriere ermöglicht hat." Er wolle seine Chance nutzen, noch einmal im Ausland zu spielen. Armani Mailand tritt wie Alba Berlin in der Euroleague an. Lo unterschrieb beim Konkurrenten einen Zweijahresvertrag.

Der 30-jährige Berliner machte in drei Saisons bei Alba Berlin insgesamt 201 Spiele und erzielte 2059 Punkte. Mit Alba holte Lo zwei Deutsche Meisterschaften und einmal den Pokal.