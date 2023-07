Jonas Hildebrandt (11.) und Axel Borgmann (15.) gelangen im ersten Abschnitt frühe Tore gegen den polnischen Erstligisten, der an diesem Abend allerdings mit vielen Spielern aus der eigenen Akademie antrat. Lubin verkürzte in der 19. Minute auf 1:2 und sorgte damit gleichzeitig für den Endstand.

Der FC Energie Cottbus hat am Donnerstagabend in Hohenleipisch (Elbe-Elster) ein Testspiel in Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison mit 2:1 (2:1) gegen Zaglebie Lubin gewonnen.

In etwas mehr als zwei Wochen starten die Cottbuser schon wieder in den Pflichtspielbetrieb: Zum Auftakt in die Regionalliga-Saison 2023/24 treffen die Lausitzer am 30. Juli (13 Uhr) in Berlin auf Viktoria.

Im vergangenen Juni hatte Energie Cottbus gegen die SpVgg Unterhaching beide Duelle um den Drittliga-Aufstieg verloren. Nun wird die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz einen neuen Anlauf nehmen, um in den Profifußball zurückzukehren.