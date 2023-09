Horst Milde: Gründer des Berlin-Marathons – richtigerweise, denn es gab keine anderen, die den Marathon mitbegründet haben. Zuvor hatte ich schon den Cross-Country-Lauf am Teufelsberg organisiert, das war 1964. Man hat dann mitbekommen, dass es weltweit große Marathon-Läufe gibt. Also habe ich mich informiert und mich gefragt: "Warum machen wir das nicht auch in Berlin?" 1974 fand dann zum ersten Mal der Marathon, der damals noch 1. Berliner Volksmarathon hieß, statt.

Beim Cross-Lauf hatten wir gar keine Gegner. Das war im Grunewald, da musste ich mich alleine mit der Forst-Verwaltung in Verbindung setzen und die Leichtathleten überzeugen. Ich war damals Student an der Freien Universität und unser Sportreferent hatte uns zu einem Lauf nach Le Mans in Frankreich eingeladen. Wir waren es gewohnt, auf harten Waldwegen im Grunewald zu laufen. In Frankreich stellten wir fest, dass es bergauf und bergab ging, über Hindernisse und durch Matsch. Ich habe meinen Sportreferenten also gefragt, ob wir einen ähnlichen Cross-Lauf nicht auch in Berlin veranstalten wollen. Er sagte: "Können wir machen – wenn du die Arbeit machst!"

Traditionell verschicken Sie seit einigen Jahren vor jedem Marathon ein Papier, das mit dem Wort "Randthemen" überschrieben ist: Themen, die in der Aktualität keine so große Rolle spielen, für den Berlin-Marathon aber eine prägende Bedeutung haben oder hatten. In diesem Jahr geht es um die Entstehungsgeschichte. "Es ist nicht alles vom Himmel gefallen", schreiben Sie da. Erzählen Sie gerne mal von den schwierigen Anfängen mit dem ersten – von Ihnen bereits genannten – Cross-Lauf 1964.

Wie ging es dann weiter?

Der Leichtathletik-Verband sagte: "Macht mal weiter, ihr Studenten." 1973 hatte der Berliner Leichtathletik-Verband bereits einen Lauf mit 70 oder 80 Teilnehmern veranstaltet und war unendlich froh, dass so viele Leute mitgemacht haben. Da habe ich gesagt: Das kann ich besser. Also habe ich 1974 ein Datum festgelegt, an dem wir den 1. Volksmarathon in der Waldschulallee 80 starten wollten und wir hatten am Ende 286 Teilnehmer, was damals eine Riesenzahl war. Acht Jahre lang haben wir das da im Wald gemacht, der große Sprung gelang uns 1981, als wir am Reichstag unseren Start hatten. Die Schwierigkeiten waren zu der Zeit noch viel größer. Die Polizei sagte: "Herr Milde, die Straßen gehören den Autofahrern. Was Sie da machen, können Sie erstmal vergessen." Aber die französischen Alliierten waren der Vorreiter. Die haben einfach gesagt, dass sie einen 25-Kilometer-Lauf veranstalten. Da konnte die Polizei nichts machen. Ich habe am nächsten Tag einen Brief an die Stadt geschrieben, dass ich gleichbehandelt werden will. Und wir haben es durchgesetzt.

1990 gab es den Wiedervereinigungs-Marathon mit dem Lauf durchs Brandenburger Tor. Für Sie das Highlight in der Berlin-Marathon-Geschichte?

Nicht nur für mich, für alle, glaube ich. Das war ja der große Traum für die Läufer. Wir hatten unseren Startpunkt bis 1989 ja vor der Mauer. Als die Mauer fiel, haben wir schon drei oder vier Tage später den Crosslauf gehabt am Teufelsberg. Da kamen die ersten Läufer aus der DDR und Ostberlin, die teilgenommen haben. Das war eine Sensation. Ich traf dann einige Leute, die mit mir nach Hause kamen, darunter der Organisator Roland Winkler. Wir haben beschlossen, dass die an ihren Ostberliner Bürgermeister Erhard Krack schreiben und ich an den Westberliner Bürgermeister Walter Momper, dass wir einen Gesamtberliner Neujahrslauf machen wollen. Das konnten wir tatsächlich dann durchboxen. Das Brandenburger Tor wurde zur damaligen Zeit eingerüstet, weil es renoviert werden musste. Wir haben es geschafft, dass es entrüstet wurde für den Neujahrslauf. Tatsächlich konnten dann zum ersten Mal seit 38 Jahren Läuferinnen und Läufer durchs Brandenburger Tor laufen, bis zum Roten Rathaus und zurück. Das waren über 20.000 Teilnehmer aus aller Welt.