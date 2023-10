Nach seinem vieldiskutierten Wechsel von Hertha BSC zu Union Berlin hat Lucas Tousart in Köpenick ein neues fußballerisches Zuhause gefunden. Trotz Niederlagenserie lobt er seinen neuen Verein - und nimmt den längeren Arbeitsweg dankend in Kauf. Von Anton Fahl

Kein anderer Verein habe, so "Zecke", im Sommer ein Angebot für den französischen Mittelfeldspieler abgegeben. Tousart habe aber zwingend von der Gehaltsliste gestrichen werden müssen und somit habe es für die Verantwortlichen keine andere Option gegeben, als den Spieler an den Stadtrivalen abzugeben .

Aus dem Mund des Betroffenen klang der Sachverhalt am Tag darauf allerdings etwas abweichend: "Ich hatte auch aus Italien Angebote vorliegen", sagte Tousart im Rahmen einer Medienrunde am Montag. "Union war aber schnell und da ich die Bundesliga sehr mag und ich mich in Berlin wohlfühle, war für mich schnell klar, dass ich zu Union wechseln möchte."

Ihm sei klar gewesen, dass er mit dieser Entscheidung den Unmut der Herthaner auf sich ziehen würde, dass einige Fans nicht glücklich darüber seien würden, so Tousart. Mehr noch, er gab sogar zu, dass es für ihn vor einiger Zeit noch undenkbar gewesen wäre, bei Union zu unterschreiben. Aber: "Als Spieler muss ich auch an meine Karriere denken: Die Möglichkeit zu bekommen, für einen Verein zu spielen, der in den letzten Jahren zu den Top-5-Klubs der Bundesliga zählte, hat den Ausschlag für meinen Wechsel gegeben", sagte der 26-jährige Franzose.