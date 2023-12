Alba Berlin hat die Hinrunde der Euroleague mit einer Heimniederlage beendet. Vor mehr als 11.200 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof verlor Alba am Freitagabend mit 67:94 gegen Olympiakos Piräus. Was gut begann, zerfiel im Laufe des Spiels auf ernüchternde Art und Weise in seine Einzelteile. Piräus war klarer Favorit, ein Sieg wäre eine Überraschung gewesen. Aber der Traditionsklub aus der Hafenstadt bei Athen zeigte nichts Berauschendes, er sprang buchstäblich nur so hoch wie er musste - Alba konnte auf die Anpassungen des Gegners nicht reagieren.

Am Ende dieser Hinrunde bleibt: In 17 Partien der Königsklasse holten die Berliner drei Siege und bleiben Tabellenvorletzter. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 15 und Matteo Spagnolo mit elf Punkten.