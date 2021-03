Die BR Volleys dürfen am Mittwoch in Rahmen eines Pilotprojekts erstmals wieder vor Fans spielen. Wie der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, nach einer Senatssitzung am Dienstag bestätigte, sind für die Partie in der Max-Schmeling-Halle 800 Fans zugelassen. "Es geht um das Testen vor Ort und die Hygiene- und Sicherheitskonzepte", so Müller.