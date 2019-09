Am Amtsgericht Cottbus beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen 22-jährigen Dresdener. Er soll im April 2017 eine ägyptische Studentin am Berliner Platz in Cottbus mit seinem Fahrzeug angefahren haben, als diese laut Anklageschrift unvermittelt auf die Straße getreten war. Wenige Tage später starb die Studentin. Der Prozess wegen fahrlässiger Tötung wird vor dem Jugendschöffengericht.

Der Fahrer soll laut Anklageschrift mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass der Tod der 33-jährigen Studentin zu verhindern gewesen sei, wenn sich der Fahrer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gehalten hätte. Dies bestätige laut Anklageschrift auch ein eigens in Auftrag gegebenes Gutachten.