Ernteeinbußen, Waldbrände, leere Flüsse: Der Sommer 2019 war in Brandenburg der zweite sehr trockene in Folge. Hoffnung für dieses Jahr machen die vergangenen Wochen mit besonders viel Regen. Auch das Landesumweltamt gibt sich vorsichtig optimistisch.

Die Wassersituation in Südbrandenburg hat sich entlang der Spree stabilisiert. Das sagte das Brandenburger Landesumweltamt rbb|24 am Mittwoch. Die Talsperre Spremberg (Spree-Neiße) habe in den vergangenen Wochen das "Stauziel" nicht nur erreicht, sondern sogar mit 107 Prozent leicht übertroffen. An dem Speicherbecken sowie dem in Burghammer (Oberlausitz) wird nun schon Wasser durchgeleitet.

Im Februar hat es in Südbrandenburg sehr viel geregnet. Zwei Beispiele: 90 Liter Niederschlag gab es rund um Klettwitz, mehr als 70 Liter in Bad Liebenwerda. Das ist doppelt so viel wie üblich.

Man müsse das alles allerdings in Relation zu den Ereignissen 2018/2019 sehen, sagt Rigo Vallet, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft vom Landesumweltamt. Die beiden Sommer seien sehr trocken gewesen und der fehlende Schnee mache sich bemerkbar. "Man muss sehen, dass die Wintermonate, die insbesondere für die Grundwasserneubildung von Bedeutung sind, deutlich unterdurchschnittlich waren." Es gebe insgesamt ein Defizit von einem Viertel der üblichen Niederschlagsmenge.

Mit Blick auf den Sommer 2020 äußert Rigo Vallet Hoffnung. Man könne zwar kein Wasser herzaubern, aber "was wir natürlich tun, ist, das vorhandene Wasser möglichst gut zu verteilen." Er könne vielleicht "nach den Niederschlagsereignissen jetzt und auch der nächsten Tage - sie sehen ja nicht ganz so trocken aus - ein wenig optimistischer in die Zukunft gucken, als wir das noch vor wenigen Wochen angenommen haben."