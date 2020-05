In der Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen hat sich ein Gefangener das Leben genommen. Das teilte das Brandenburger Justizministerium am Sonntag mit. Der 42-Jährige wurden demnach am Samstagabend in seiner Einzelzelle leblos aufgefunden. Versuche von Gefängnismitarbeitern und Notarzt, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lägen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, wie es vom Ministerium weiter hieß. Der Gefangene, gegen den ein Haftbefehl wegen des Verdachts der Vergewaltigung sowie der Körperverletzung vorlag, saß den Angaben zufolge erst seit drei Tagen in Untersuchungshaft.