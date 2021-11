Die Stadt Cottbus zieht die Eröffnung eines neuen Corona-Impfzentrums an einem neuen Standort in Erwägung. Das sagte Stadtsprecher Jan Gloßmann am Freitag dem rbb. Eine Wiedereröffnung des Impfzentrums in den Cottbuser Messehallen sei allerdings ausgeschlossen.

Ein Impfzentrum sei denkbar, so Gloßmann am Freitag. Zunächst müsse aber die Finanzierung geklärt werden. Angesichts der in Südbrandenburg stark steigenden Corona-Zahlen nahm die Nachfrage nach Impfungen zuletzt zu. Weil es allerdings keinen Lockdown gebe und die Messehallen genutzt würden, komme die Reaktivierung des ehemaligen Cottbuser Impfzentrums nicht in Frage.

Der Krisenstab des Elbe-Elster-Kreises will in der kommenden Woche beraten, wie die Impfquote erhöht werden kann. Der Landkreis ist der Brandenburger Corona-Hotspot. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 790.

Im Landkreis Dahme-Spreewald wird ein mobiles Impf-Team vorbereitet. Die Voraussetzungen dafür würden zur Zeit geprüft und der Bedarf ermittelt, so eine Kreissprecherin.